ООН обеспокоена судьбой нигерийских школьниц, остающихся в плену боевиков "Боко харам"

ООН, 8 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН приветствует освобождение в субботу 82 нигерийских школьниц, похищенных экстремистской группировкой "Боко харам" в апреле 2014 года, но обеспокоена судьбой девочек, которые остаются в плену боевиков. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем освобождение еще 82 школьниц из Чибок, которые были похищены повстанческой группировкой "Боко харам" в апреле 2014 года. Мы глубоко обеспокоены безопасностью и благополучием школьниц и других жертв, которые остаются в плену", - сказал он.

По его словам, ООН призывает нигерийские семьи тепло принять освобожденных девочек и предоставить им всю необходимую поддержку, чтобы они как можно скорее вернулись к нормальной жизни. "Мы также призываем международное сообщество продолжать оказывать поддержку правительству Нигерии в его усилиях по освобождению, реабилитации и реинтеграции в общество всех, кто пострадал от "Боко харам", - отметил Дюжаррик. Он подчеркнул необходимость оказания финансовой помощи северо-востоку Нигерии, где наблюдается тяжелая ситуация с продовольствием.

Освобождение девочек из плена боевиков приветствовал также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Он выразил готовность поддержать усилия по оказанию медицинской и психологической помощи школьницам, а также помочь с установлением их личности и возвращением в семьи. ЮНИСЕФ также призвал боевиков "Боко харам" прекратить "все грубые нарушения прав детей, в особенности похищения, сексуальные надругательства и насильственные браки".

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея в Чибоке 276 девочек. Ранее не раз появлялась информация о том, что радикалы могли насильно выдавать девочек замуж или продавать в рабство. По данным СМИ, с 2009 года "Боко харам" похитила по меньшей мере две тысячи человек.

Группировка добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).