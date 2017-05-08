Экс-директор нацразведки США: подтверждений сговора между людьми Трампа и РФ не было и нет

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Никаких подтверждений сговора между людьми президента США Дональда Трампа и Россией не было и нет. Во всяком случае бывшему директору национальной разведки США Джеймсу Клэпперу о них ничего не известно.

"Это именно так", - сказал он на слушаниях в Сенате Конгресса США, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли он приверженность своей прежней позиции по этому вопросу.

Со своей стороны бывшая и. о. министра юстиции США Салли Йейтс не стала отвечать на этот вопрос. "Но это не означает, что мой ответ утвердительный", - указала она. Спрашивали ее о том, известны ли ей какие-то подтверждения сговора.

Клэппер продолжает считать, что Россия вмешивалась в предвыборные процессы в США, и что того же можно ожидать в будущем, как в Америке, так и в других странах.

Клэппер также выразил мнение, что итоги прошлогодних президентских выборов в США "превзошли самые смелые ожидания" россиян. "Они теперь вдохновлены на то, чтобы продолжать такую деятельность в будущем, как здесь у нас, так и по всему миру, и делать это еще более активно", - сказал он. Экс-глава американской разведки призвал всех соотечественников "коллективно осознать серьезность этой угрозы и дать ей отпор".

В свою очередь Йейтс выразила такое же мнение. Вместе с тем она предупредила, что многие интересующие законодателей вопросы "по-прежнему остаются засекреченными". Соответственно она, по ее словам, не может "ни прямо, ни косвенно" касаться публично таких вопросов, "особенно тех, которые могут относиться к продолжающимся расследованиям".

"Мой долг защищать секретную информацию относится ко мне, как бывшему официальному лицу, точно так же, как когда я работала в министерстве, - заявила Йейтс. - ...И я отношусь к этим обязательствам очень серьезно".

В преддверии слушаний представители оппозиционной Демократической партии США и близкие к ней СМИ выражали надежду на то, что показания Йейтс дадут новую информацию о том, "кто и что знал" в окружении Дональда Трампа о контактах с Россией перед прошлогодними президентскими выборами в США и сразу после этих выборов.

Откровенно антироссийскую позицию занимает и председательствующий на слушаниях сенатор-республиканец Линдси Грэм. Во вступительном слове он выразил мнение, что американские политические партии должны в данном вопросе демонстрировать такую же солидарность, как союзники по НАТО, где действует принцип "атака на одного - это атака на всех".

Об утечках секретной информации

Клэппер сказал, что не знает ответа на вопрос об утечках секретной служебной информации при администрации Барака Обамы, поставленный действующим президентом Дональдом Трампом. "Хороший вопрос, - сказал он. - Я хотел бы это знать. Но не знаю".

Точно так же ответила и Йейтс. По ее словам, она также "не знает" источника утечек.

Слушания в целом посвящены приписываемому России вмешательству в предвыборные процессы США. Но ранее Трамп через Twitter посоветовал "спросить (Йейтс) под присягой, известно ли ей, как секретная информация угодила в газеты вскоре после того, как она разъяснила ее содержание юрисконсульту Белого дома". Теперь Йейтс дала свой ответ.

По ходу слушаний ее и Клэппера также спрашивали, случалось ли им самим быть источниками утечек в прессу закрытой служебной информации. "Нет", - ответил Клэппер. "Абсолютно точно нет", - подтвердила Йейтс. Они также заверили, что никогда не санкционировали подобных утечек со стороны своих подчиненных.

Организаторы слушаний стремились прежде всего выяснить "кто и что знал" в окружении Трампа о контактах с Россией. Персонально в центре их внимания находился бывший помощник Трампа по национальной безопасности отставной генерал Майкл Флинн.

Йейтс на слушаниях подтвердила, что предупреждала юрисконсульта Белого дома о контактах Флинна с послом России в США и о том, что Флинн не вполне достоверно отчитывался об этих контактах перед своим руководством. В Минюсте считали, что это его "компрометирует" и может потенциально сделать уязвимым для воздействия извне.