Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Члены Сената призвали Трампа до встречи с Путиным провести переговоры с Порошенко

Международная панорама
8 мая, 22:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Предложение подписали шесть из ста членов верхней палаты Конгресса США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Группа членов Сената Конгресса США, включая Джона Маккейна, призвала главу американской администрации Дональда Трампа до двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным провести переговоры с его украинским коллегой Петром Порошенко. Такую позицию эти американские сенаторы изложили в отправленном Трампу письме.

Как сообщил пресс-секретарь сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) Хуан Пачон, в общей сложности данное послание подписали шестеро из 100 членов верхней палаты Конгресса. Ими стали, помимо Менендеса, демократы Джинн Шахин (от Род-Айленда) и Боб Кейси (от Пенсильвании), а также республиканцы Джон Маккейн (от Аризоны), Джеймс Инхоф (от Оклахомы) и Роб Портман (от Огайо).

Как говорится в письме, его авторы выступают за то, чтобы Трамп взаимодействовал прежде всего с "традиционными союзниками" Вашингтона и считал более приоритетными встречи с теми иностранными лидерами, государства которых имеют с США "исторические связи", а также общие "демократические ценности и взаимные интересы". "В этом ключе мы решительно призываем вас встретиться с лидерами Украины, включая президента Петра Порошенко, в преддверии каких-либо официальных встреч с высокопоставленными российскими должностными лицами, включая президента Владимира Путина", - пишут американские законодатели.

При этом они утверждают, что Россия несет ответственность за "военную агрессию на востоке Украины". Воссоединение же Крыма с Россией авторы письма характеризуют как оккупацию полуострова.

Свое послание они отправили в Белый дом 4 мая.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе состоявшегося 2 мая телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту Группы двадцати в Гамбурге, намеченному на 7-8 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Машина скорой врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы
3
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
4
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мира
5
Жан-Клод Юнкер иронично объяснил, почему Люксембург не нападет на Россию
6
Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%
7
Меркель проинформировала Порошенко об итогах ее визита в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама