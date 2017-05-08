Члены Сената призвали Трампа до встречи с Путиным провести переговоры с Порошенко

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ВАШИНГТОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Группа членов Сената Конгресса США, включая Джона Маккейна, призвала главу американской администрации Дональда Трампа до двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным провести переговоры с его украинским коллегой Петром Порошенко. Такую позицию эти американские сенаторы изложили в отправленном Трампу письме.
Как сообщил пресс-секретарь сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси) Хуан Пачон, в общей сложности данное послание подписали шестеро из 100 членов верхней палаты Конгресса. Ими стали, помимо Менендеса, демократы Джинн Шахин (от Род-Айленда) и Боб Кейси (от Пенсильвании), а также республиканцы Джон Маккейн (от Аризоны), Джеймс Инхоф (от Оклахомы) и Роб Портман (от Огайо).
Как говорится в письме, его авторы выступают за то, чтобы Трамп взаимодействовал прежде всего с "традиционными союзниками" Вашингтона и считал более приоритетными встречи с теми иностранными лидерами, государства которых имеют с США "исторические связи", а также общие "демократические ценности и взаимные интересы". "В этом ключе мы решительно призываем вас встретиться с лидерами Украины, включая президента Петра Порошенко, в преддверии каких-либо официальных встреч с высокопоставленными российскими должностными лицами, включая президента Владимира Путина", - пишут американские законодатели.
При этом они утверждают, что Россия несет ответственность за "военную агрессию на востоке Украины". Воссоединение же Крыма с Россией авторы письма характеризуют как оккупацию полуострова.
Свое послание они отправили в Белый дом 4 мая.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе состоявшегося 2 мая телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту Группы двадцати в Гамбурге, намеченному на 7-8 июля.