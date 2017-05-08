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СМИ: квартал Барзе на севере Дамаска покинули 568 боевиков

Международная панорама
8 мая, 23:18 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Вступило в силу соглашение о локальном примирении в квартале Барзе

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БЕЙРУТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соглашение о локальном примирении вступило в силу в квартале Барзе на северной окраине Дамаска. Как передал новостной портал "Сурия аль-Эн", этот форпост вооруженных группировок на первом этапе покинуло 568 боевиков вместе со своими семьями.

Всем им был предоставлен безопасный проезд на автобусах в пограничную с Турцией провинцию Идлиб, находящуюся под контролем бандформирований.

О начале вывода боевиков из Барзе сообщил также на пресс-конференции в Дамаске вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Он выразил надежду, что следом от вооруженных группировок будет освобожден промышленный квартал Кабун на восточной окраине столицы и палестинский лагерь Ярмук, расположенный на юге города.

Последняя вспышка столкновений вокруг Барзе и Кабуна имела место в марте, когда боевики из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) попытались прорваться к площади Аббасидов.

По информации "Сурия аль-Эн", вывод боевиков будет продолжен в ближайшие дни. Часть из них согласилась воспользоваться правительственной амнистией и сложить оружие. Как только Барзе перейдет под контроль правительственных сил, в квартале начнутся восстановительные работы, что позволит вернуться в свои дома жителям, покинувшим его в период военных действий.

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