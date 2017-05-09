Bloomberg: Трамп недоволен работой своего помощника по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп разочарован работой своего помощника по национальной безопасности генерала Герберта Макмастера и жалеет о том, что назначил его на этот пост. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников в администрации, знакомых с ситуацией.

Согласно их данным, противоречия между главой государства и помощником по нацбезопасности начали возникать практически сразу же после его назначения. Одним из первых тому примеров стал отказ Трампа исключить из своего обращения к Конгрессу в феврале формулировку "радикальный исламский терроризм". Макмастер обращался к президенту и нескольким членам администрации с призывом убрать это высказывание из текста, однако оно в итоге не только осталась в нем: Трамп четко подчеркнул каждое из трех слов.

Разногласия с администрацией

Впоследствии у Макмастера возникали и другие разногласия как с самим главой государства, так и с членами администрации, главным образом с его ключевым политическим советником Стивеном Бэнноном. Как утверждают источники Bloomberg, между Трампом и Макмастером не раз возникали перепалки, кроме того, сообщается о том, что президент кричал на него по телефону.

При этом как сторонники, так и противники нынешнего помощника по нацбезопасности утверждают, что Трамп разочарован им. Отмечается также, что во время проведения для главы государства брифингов Макмастер даже не дает президенту задать интересующие его вопросы.

Как утверждают другие источники в Белом доме, Трамп полагает, что Макмастер в определенной степени "подрывает его политический курс". Сторонники Бэннона в администрации и вовсе придерживаются мнения, что Макмастер пытается вовлечь президента в ту политику, против которой он выступал в ходе своей предвыборной кампании.

Буквально на прошлой неделе Макмастер вновь столкнулся с противодействием сотрудников аппарата Белого дома, когда попытался сменить своего заместителя Кэти Макфарланд, доставшуюся ему "по наследству" от Майкла Флинна. Примечательно, что прежний кандидат на пост помощника по национальной безопасности вице-адмирал ВМС США в отставке Роберт Харуорд отказался от этой должности не в последнюю очередь из-за категорического отказа Белого дома сменить с поста заместителя Макфарланд.

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс в начале месяца запретил осуществлять такую кадровую перестановку из-за того, что она не была ни с кем согласована. Макмастер даже уведомил своего заместителя о том, что она покидает свой пост 10 мая, однако после решения Прибэса она продолжит выполнять свои функции.

Назначение Макмастера

Трамп 20 февраля назначил генерал-лейтенанта сухопутных войск 54-летнего Герберта Реймонда Макмастера на пост помощника по национальной безопасности. До этого он занимал пост заместителя главы Командования Армии США, отвечающего за подготовку личного состава и выработку доктрин его боевого применения и одновременно на крупнейшей базе в Форт- Беннинг (штат Джорджия) возглавлял центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США.

Его предшественник Майкл Флинн спустя всего месяц после назначения был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в Министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.