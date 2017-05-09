Белый дом и минюст США обсуждали вопрос об уголовной ответственности Флинна

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ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом и минюст США обсуждали вопрос о возможном привлечении к уголовной ответственности отставного генерала Майкла Флинна, бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности. Бывшая и.о. министра юстиции США Салли Йейтс рассказала об этом в понедельник на слушаниях в Сенате Конгресса США.
По ее словам, данный вопрос поднимался на одной из двух ее личных встреч с юрисконсультом Белого дома Дональдом Макганом. 26 января она сама просила Макгана о такой встрече, чтобы поделиться с ним подозрениями минюста по поводу "поведения Флинна". На следующий день уже Макган пригласил ее для продолжения разговора.
Вот при этой второй беседе, по словам Йейтс, и поднималась данная тема. Юрисконсульт "спрашивал о применимости определенных статутов, определенных уголовных статутов", - сказала бывшая и.о. главы минюста, по должности исполнявшая одновременно и обязанности генпрокурора США.
Ранее по ходу слушаний она сообщила, что в ее ведомстве Флинна считали "скомпрометированным" его контактами с послом России в США и неполными отчетами об этих контактах. "Мы считали, что генерал Флинн скомпрометирован", - заявила Йейтс.
Правда, по ходу дискуссии модальность ее высказываний по этому поводу варьировалась. В основном она говорила, что минюст "опасался скомпрометированности" Флинна или того, что тот "может быть скомпрометирован" или "уязвим для шантажа". На просьбу уточнить суть опасений она ответила: "Логика подсказывает, что это плохо, когда у русских есть рычаг для влияния на помощника президента по национальной безопасности".
Слушания были в целом посвящены приписываемому России вмешательству в предвыборные процессы США. Организаторы стремились прежде всего выяснить "кто и что знал" в окружении Трампа о контактах с Россией. Персонально в центре внимания находился генерал Флинн. Помимо телефонных разговоров с российским послом ему ставили в вину платное выступление еще в 2015 году на юбилее российской компании RT.