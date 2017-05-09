СМИ: девять человек погибли в результате взрыва в медресе в Афганистане

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в медресе (мусульманское религиозное учебное заведение) в афганской провинции Парван. Как сообщил телеканал Tolonews, погибли девять человек.
По данным канала, жертвами стали глава местного совета богословов и восемь учеников. Взрывное устройство сработало в классе во время занятий. Информации о числе раненых не приводится.
Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.