СМИ: в Запорожье во время празднования 9 Мая произошли столкновения

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Первые столкновение произошли в Запорожье на митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Столкнулись две группы активистов. У одной из групп была советская символика, что вызвало недовольство у другой. Произошли столкновения при попытке снять символику, одного из участников направила в районный отдел полиции", - сообщили в эфире "112 Украины".

В Запорожье в центре города проходит праздничный митинг, общественный порядок во время акции обеспечивают около двух тысяч полицейских. При этом правоохранители отмечают, что "ситуация в городе находится под контролем".