ДНР: украинские силовики 50 раз нарушили "режим тишины"

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ДОНЕЦК, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 50 раз нарушили режим прекращения огня, повреждения получили три жилых дома. Об этом сообщили во вторник в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"За прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, танки, минометы, противотанковые управляемые ракеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, гранатометы и стрелковое оружие", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.
Под огнем украинских подразделений оказались 13 населенных пунктов республики. В командовании также добавили, что в результате обстрелов в Донецке и Докучаевске получили повреждения три частных жилых дома.
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам заседания в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было наступить в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.