Президент Румынии: у страны нет иного пути, кроме развития в рамках Евросоюза

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БУХАРЕСТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Развитие в рамках Евросоюза - единственно возможный для Румынии выбор. Об этом заявил президент республики Клаус Йоханнис, выступая во вторник в парламенте по случаю 140-летия провозглашения государственной независимости страны и Дня Европы.
"Бесспорно, что у Румынии нет иного выбора, кроме дальнейшего развития в рамках солидарного и мощного Евросоюза", - сказал он, напомнив, что страна стала членом этой организации 10 лет назад.
Йоханнис подчеркнул неоспоримые выгоды участия Румынии в ЕС - значительный рост ВВП, удвоение стоимости экспорта, значительный рост средней зарплаты, несмотря на экономический кризис. "Румыния извлекла чистую выгоду от европейских фондов, - сказал он. - Между 1 января 2007 года и 28 февраля 2017 года разница между полученными суммами и суммами, уплаченными в бюджет Евросоюза, составила €27,7 млрд в пользу Румынии".
Глава румынского государства призвал "преодолеть внутренние барьеры, которые побуждают румын несправедливо характеризовать себя как государство второго ранга в ЕС". "Мы должны преодолеть это восприятие и эти предрассудки, - заявил он. - Мы не государство второго ранга в Евросоюзе".
"Продолжение процесса углубления европейской интеграции отвечает интересам Румынии, - отметил президент. - Присоединение Румынии к зоне евро как можно скорее, когда будут выполнены все условия, - важнейший шаг для укрепления ее роли на европейском уровне".
В Румынии во вторник отмечаются сразу три исторические даты - День провозглашения государственной независимости (1877), День Победы над фашистской Германией и День Европы (историческое выступление французского министра иностранных дел Роберта Шумана в 1950 году). В связи со всеми этими тремя событиями в столице и во всей Румынии проходят торжественные мероприятия. В своем выступлении однако президент не упомянул о 72-й годовщине Победы над фашизмом.