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Прокуратура Испании собирается оспорить решение Каталонии купить урны для референдума

Международная панорама
9 мая, 16:14 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ранее при проведении парламентских выборов в автономной области всегда использовались урны МВД Испании

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МАДРИД, 9 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Прокуратура Испании готовит иск в ответ на объявление каталонских властей о покупке нескольких тысяч урн, которые, как ожидается, будут использованы для проведения референдума о независимости. Об этом сообщила во вторник газета "Расон".

По ее информации, ранее в Официальном журнале правительства Каталонии была опубликована информация о намерении приобрести урны для голосования для того, чтобы в течение 15 дней компании могли представить свои предложения по выполнению заявки. На эти цели региональные власти планируют выделить €200 тыс. Ранее при проведении парламентских выборов в автономной области всегда использовались урны МВД Испании.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании до сентября текущего года. Вслед за этим Конституционный суд королевства аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, каталонские сепаратисты продолжают настаивать на проведении референдума. Ранее замглавы автономии и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке, если Мадрид не позволит провести плебисцит о выходе из состава королевства. В свою очередь газета "А-бэ-сэ" сообщила, что глава Каталонии Карлес Пучдемон планирует назначить референдум на 1 или 8 октября.

Власти Испании неоднократно заявляли, что не допустят организации плебисцита. Кроме того, в конституции Испании отсутствуют статьи, позволяющие автономной области провести референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке.

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