Глава АНБ: поведение РФ и Китая в киберпространстве не меняется

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия и Китай не меняют свое поведение в киберпространстве. С таким утверждением на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил выступил директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.

Председатель комитета республиканец Джон Маккейн, обвинив Москву в попытке повлиять на прошедшие во Франции выборы, спросил Роджерса, не наблюдает ли он снижение числа "кибератак", якобы совершаемых Россией и Китаем. "Нет, не вижу", - коротко ответил тот.

По версии Роджерса, АНБ еще летом 2015 года получило информацию о том, что россияне пытаются проникнуть в компьютеры американских политических организаций. Адмирал заверил, что сейчас США лучше готовы к отражению хакерских нападений.

Москва неоднократно отвергала свою причастность к кибератакам.