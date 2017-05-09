Иракские ВВС уничтожили около 100 террористов ИГ на границе с Сирией

Симонян отметил вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"Спорт 9 мая, 19:04
"Бессмертный полк" прошел по всей РоссииОбщество 9 мая, 18:49
Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 9 мая, 18:32
Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с "Шахтером" пройдут в CAS 5 июляСпорт 9 мая, 18:24
"Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате РоссииСпорт 9 мая, 18:20
Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 маяСпорт 9 мая, 18:04
Более 80 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в СаратовеОбщество 9 мая, 17:42
Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМСпорт 9 мая, 17:17
Алейников: "Спартаку" нужно обрести стабильность, чтобы поставить победы на потокСпорт 9 мая, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате ударов иракских ВВС на границе с Сирией. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на распространенное во вторник заявление военно-информационной службы ВС арабской страны.
Боевая авиация в общей сложности нанесла 15 ударов по позициям экстремистов в районе городов Эль-Каим и Ана. Целью бомбардировок были заводы по производству бомб, ракет и минированию автомобилей, а также ангар с беспилотниками.
Расположенные в западной провинции Анбар Эль-Каим и Ана, а также город Рава в настоящее время все еще находятся под контролем боевиков ИГ. Правительственные силы Ирака начали кампанию по зачистке этой западной провинции 22 апреля. Ее цель - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.