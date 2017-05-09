Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иракские ВВС уничтожили около 100 террористов ИГ на границе с Сирией

Международная панорама
9 мая, 17:57 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов

Боевая авиация в общей сложности нанесла 15 ударов по позициям экстремистов в районе городов Эль-Каим и Ана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате ударов иракских ВВС на границе с Сирией. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на распространенное во вторник заявление военно-информационной службы ВС арабской страны.

Боевая авиация в общей сложности нанесла 15 ударов по позициям экстремистов в районе городов Эль-Каим и Ана. Целью бомбардировок были заводы по производству бомб, ракет и минированию автомобилей, а также ангар с беспилотниками.

Расположенные в западной провинции Анбар Эль-Каим и Ана, а также город Рава в настоящее время все еще находятся под контролем боевиков ИГ. Правительственные силы Ирака начали кампанию по зачистке этой западной провинции 22 апреля. Ее цель - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
2
Посол США: шествие "Бессмертного полка" останется в памяти навсегда
3
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
4
Песков: отсутствие авиации на параде Победы объясняется только метеоусловиями
5
Апелляционный суд Амстердама отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОС
6
Из-за похолодания отключения горячей воды в Москве перенесли на 15 мая
7
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
Темы дня
Загрузка...
Реклама