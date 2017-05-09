Иракские ВВС уничтожили около 100 террористов ИГ на границе с Сирией

КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Не менее 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидированы в результате ударов иракских ВВС на границе с Сирией. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на распространенное во вторник заявление военно-информационной службы ВС арабской страны.

Боевая авиация в общей сложности нанесла 15 ударов по позициям экстремистов в районе городов Эль-Каим и Ана. Целью бомбардировок были заводы по производству бомб, ракет и минированию автомобилей, а также ангар с беспилотниками.

Расположенные в западной провинции Анбар Эль-Каим и Ана, а также город Рава в настоящее время все еще находятся под контролем боевиков ИГ. Правительственные силы Ирака начали кампанию по зачистке этой западной провинции 22 апреля. Ее цель - уничтожение складов вооружения боевиков и нейтрализация ячеек радикалов, действующих на западе республики. Поддержку наземным формированиям оказывают ВВС Ирака и западной коалиции во главе с США.