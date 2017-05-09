Кандидат на пост замгоссекретаря рассказал о провале усилий по защите США от киберугроз

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Претендент на пост первого заместителя госсекретаря США Джон Салливан считает, что усилия Вашингтона по обеспечению кибербезопасности страны не увенчались успехом после якобы предпринятого Россией вмешательства в ход прошлогодних президентских выборов. Соответствующую точку зрения он изложил на слушаниях по его кандидатуре в сенатском комитете Конгресса США по иностранным делам.

"Произошедшая атака российских хакеров на наши выборы является примером того, что усилия по (обеспечению) кибербезопасности Соединенных Штатов провалились", - отметил Салливан, подчеркнув, что "кибербезопасность должна быть одним из важнейших приоритетов Госдепартамента и всего правительства в целом". Он рассказал, что, работая в Министерстве торговли США, сталкивался с "отсутствием кибербезопасности 12 лет назад".

"Все наши системы были открыты для целого ряда различных иностранных правительств. Нам пришлось создать свою собственную внутреннюю операционную систему, чтобы общаться между собой и готовить документы для министра, направлять их в Белый дом", - пояснил Салливан. Он подчеркнул, что у него "было мало доверия" к этой системе и ее возможностям обеспечивать защиту от электронных взломов. "Кибербезопасность для меня является одним из важнейших приоритетов", - заключил Салливан.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали утверждения о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские предвыборные процессы. Президент РФ Владимир Путин 27 октября прошлого года, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы лидера США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января этого года, комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими". Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США".