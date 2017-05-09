Задержанному в Лондоне с ножами британцу предъявлено обвинение в подготовке терактов

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ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. 27-летний британец Халид Мохамед Омар Али, который был задержан 27 апреля в центре Лондона с ножами в рюкзаке, обвинен в подготовке террористических актов. Об этом информировал во вторник Скотленд-Ярд.
Как говорится в коммюнике, распространенном столичной полицией, Али обвиняется в том, что "27 апреля 2017 года или до этого момента, обладая намерением совершить террористические акты, он приступил к подготовке с целью исполнения своих намерений". Против Али выдвинуты еще два обвинения в изготовлении взрывчатых веществ или владении ими в 2012 году. Последние два пункта обвинения относятся к деятельности арестованного британца в Пакистане. Никаких дополнительных деталей по поводу того, когда Али собирался совершить теракт или чем именно он занимался в Пакистане, Скотленд-Ярд не приводит.
10 мая его дело будет рассмотрено в Вестминстерском магистратском суде.
Халид Мохамед Омар Али был задержан 27 апреля на лондонской Парламент-стрит, примыкающей непосредственно к Парламентской площади. Поводом для его ареста послужила разведывательная информация о неблаговидных намерениях, которая нашла свое подтверждение: в рюкзаке задержанного мужчины были обнаружены ножи. Арест подозреваемого был произведен на основании подозрений в хранении оружия, а также в совершении и подготовке терактов.