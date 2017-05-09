Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом направил поздравления Мун Чжэ Ину в связи с избранием президентом Южной Кореи

Международная панорама
9 мая, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Вашингтон подчеркнул, что намерен углублять отношения с республикой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вашингтон намерен углублять отношения с Республикой Корея при новом лидере страны Мун Чжэ Ине. Пресс-релиз с поздравлениями последнему в связи с избранием президентом страны размещен во вторник на сайте Белого дома.

"Мы поздравляем избранного президента Мун Чже Ина и присоединяемся к народу Южной Кореи в праздновании мирной и демократической передачи власти. Рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом, на дальнейшее укрепление союза между США и Республикой Корея, а также на углубление давней дружбы между двумя странами", - говорится в документе.

Согласно последним данным Национальной избирательной комиссии страны, за Мун Чжэ Ина отдали голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,49%. Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками. Другие участники президентских выборов в Южной Корее также признали победу кандидата от Демократической партии "Тобуро".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай протестировал новый тип ракет на учениях в Бохайском заливе
2
"Бессмертный полк" в Москве установил рекорд, собрав 850 тыс. человек
3
Путин: поражение в ВОВ грозило бы истреблением российской нации
4
Россия в СБ ООН напомнила о победе над фашизмом и призвала ЕС не заигрывать с неонацизмом
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
ЕС в ближайшие дни объявит об упрощении визового режима с Украиной
7
День Победы в Москве стал самым холодным в истории праздника
Темы дня
Загрузка...
Реклама