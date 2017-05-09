Белый дом направил поздравления Мун Чжэ Ину в связи с избранием президентом Южной Кореи

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вашингтон намерен углублять отношения с Республикой Корея при новом лидере страны Мун Чжэ Ине. Пресс-релиз с поздравлениями последнему в связи с избранием президентом страны размещен во вторник на сайте Белого дома.
"Мы поздравляем избранного президента Мун Чже Ина и присоединяемся к народу Южной Кореи в праздновании мирной и демократической передачи власти. Рассчитываем на сотрудничество с избранным президентом, на дальнейшее укрепление союза между США и Республикой Корея, а также на углубление давней дружбы между двумя странами", - говорится в документе.
Согласно последним данным Национальной избирательной комиссии страны, за Мун Чжэ Ина отдали голоса 39,49% избирателей, а за его ближайшего соперника Хон Чжун Пхё - 26,49%. Ранее сам Мун Чжэ Ин фактически объявил о своей победе, выступая с речью перед сторонниками. Другие участники президентских выборов в Южной Корее также признали победу кандидата от Демократической партии "Тобуро".