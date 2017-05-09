Белый дом не уточнил, известили ли США Турцию о планах поставить оружие курдам в Сирии

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Белый дом затруднился уточнить, информировали ли Соединенные Штаты Турцию о планах снабжения сирийских курдов вооружениями, в том числе тяжелыми.

Вопрос о том, обсуждал ли президент США Дональд Трамп данный вопрос с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, был задан на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру. "Не знаю, рассматривал ли он уже это с президентом (Эрдоганом)", - ответил официальный представитель американского лидера.

При этом он подтвердил, что Трамп в понедельник "дал санкцию министерству обороны (США) на снабжение курдских элементов (из коалиции) "Силы демократической Сирии" (СДС) таким образом, который "необходим для обеспечения ясной победы над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в Ракке". В связи с этим Спайсер вслед за Пентагоном подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, коалиция СДС является "единственной силой "на земле", способной успешно захватить Ракку в ближайшем будущем".

"Мы хорошо осведомлены об обеспокоенностях в сфере безопасности, которые испытывают наши партнеры по коалиции в Турции. Мы хотим заверить народ и правительство Турции в том, что США привержены недопущению дополнительных рисков (для нее), а также защите своего союзника по НАТО", - сказал Спайсер.

По его словам, США продолжают считать приоритетом "поддержку арабских элементов СДС". "Ракка и все освобожденные (от контроля ИГ) территории должны быть возвращены под управление местных сирийских арабов", - заявил представитель Белого дома. Он повторил прогноз Пентагона, заключающийся в том, что "битва за Ракку будет долгой и трудной".

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата". Руководство Турции неоднократно и публично требовало от США не оказывать поддержку сирийским курдам.