Почти 220 журналистов пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в Венесуэле

МЕХИКО, 9 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 219 журналистов пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в Венесуэле с начала апреля текущего года. Об этом говорится в представленном докладе подкомиссии по делам СМИ Национальной ассамблеи Боливарианской Республики. По мнению его составителей, ответственность за случившееся несут руководители силовых структур государства.

Глава подкомисии Бьяджо Пильер сообщил, что документ будет направлен как в национальные, так и в международные организации, чтобы "они не говорили, что им неизвестно о жестоком подавлении журналистов, репортеров, операторов, фотографов и всех тех, кто работает в СМИ". По мнению Пильера, правительство прибегает к насилию в отношении прессы, чтобы не позволить ей рассказать правду о масштабных акциях протеста.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.

Насилие в ходе уличных акций в Венесуэле с начала апреля унесло жизни не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче, сотни человек находятся под стражей.