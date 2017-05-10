Около 300 бойцов нацгвардии прибыли в Рио-де-Жанейро для патрулирования улиц

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Около 300 бойцов национальной гвардии Бразилии прибыли во вторник в Рио-де-Жанейро для участия в обеспечении порядка на улицах этого города. Как сообщил телеканал Globo, решение усилить меры безопасности было принято властями страны в связи с новым витком насилия из-за деятельности преступных группировок.

Национальная гвардия будет патрулировать улицы Рио-де-Жанейро и пригородные магистрали. Изначально предполагалось, что федеральное правительство выделит для этих целей сотню бойцов, однако было решено увеличить это число из-за сложной обстановки в сфере безопасности.

В начале мая неизвестные люди в масках сожгли восемь пассажирских автобусов и два грузовика в Дуки-ди-Кашиас - одном из пригородов Рио-де-Жанейро. По версии следствия, данная акция была организована в ответ на спецоперацию, которую полиция провела в этом районе против местных наркоторговцев. Беспорядки, спровоцированные бандитами, вызвали панику среди местного населения.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные.

В начале февраля этого года Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло на 19,8% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.