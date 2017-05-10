Суд в Бразилии наложил запрет на деятельность фонда экс-президента Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Суд столичного Федерального округа Бразилии наложил запрет на деятельность Института Лула - некоммерческого фонда, которым руководит экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом говорится в обнародованном во вторник решении судьи Рикарду Аугусту Соареса Лейти.

Вердикт был аргументирован тем, что офис этого учреждения "мог использоваться как инструмент или место совершения различных противоправных действий". Бывший бразильский лидер ранее заявлял, что проводил на территории фонда переговоры с политиками и предпринимателями.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности. 10 мая Лула да Силва впервые будет допрошен в качестве обвиняемого судьей Сержиу Моро, который ведет дело о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Сторонники и противники бывшего бразильского лидера объявили о намерении организовать в этот день манифестации у здания суда.

Сам политик отрицает вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Он подтвердил намерение вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.