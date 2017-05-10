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NYT: Коми счел розыгрышем первые сообщения СМИ об увольнении

Международная панорама
10 мая, 4:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Как сообщает газета, первые сообщения застали Коми во время выступления перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Джеймс Коми счел розыгрышем первые сообщения американских СМИ о его увольнении с поста директора ФБР США. Об этом cjj,obkf газета The New York Times (NYT).

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По ее данным, первые сообщения по телеканалам застали Коми во время выступления перед сотрудниками Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Директор ФБР рассмеялся и назвал эти данные смешным розыгрышем.

Именно в этот момент помощники главы Бюро стали скапливаться за кулисами и подавать шефу знаки, чтобы он прервал выступление и ушел за сцену. Коми, завершив речь, сошел со сцены и, пожав руки сотрудникам местного отделения ФБР, удалился в кабинет. Именно там ему и сообщили об увольнении.

Однако официального звонка из штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне и Белого дома на тот момент еще не поступило. В это время официальное уведомление об увольнении только доставлялось из Белого дома в Бюро.

По данным телекомпании ABC, в Лос-Анджелесе директор ФБР должен был провести инспекцию подразделений и принять участие в мероприятии, посвященном привлечению новых сотрудников в штат ведомства. Он намеревается выполнить эту программу до конца, уточнили источники. Однако бывшему директору Бюро придется возвращаться в Вашингтон самостоятельно, а не служебным самолетом.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.

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