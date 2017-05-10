СМИ: решение США о поставках вооружения сирийским курдам ускорят разгром ИГ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Решение США о поставках вооружения формированиям, входящим в вооруженную коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), "ускорит поражение" боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило агентство AFP, заявил официальный представитель СДС Таляль Силло.

"Решение США вооружать "Силы народной самообороны" (СНС), которые являются основным компонентом СДС, имеет важное значение и ускорит разгром терроризма", - заявил агентству Силло.

По информации агентства Reuters, в СНС высоко оценили решение США, назвав его "историческим". "Мы считаем, что отныне и после этого исторического решения СНС будут играть более сильную, влиятельную и решительную роль в борьбе с терроризмом в ускоренном темпе", - сообщил агентству пресс- секретарь СНС Редур Халил.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил Пентагону поставлять вооружения сирийским курдам из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

В данный момент на севере Сирии находятся 40 тыс. бойцов СДС. Курдские силы самообороны входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", которым Вашингтон оказывает содействие в операции против группировки ИГ на севере Сирии.