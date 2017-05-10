Французская Соцпартия готовится исключить экс-премьера Вальса за намерение уйти к Макрону

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс может быть в скором времени исключен из правящей Социалистической партии после того, как он открыто высказал желание участвовать в следующих парламентских выборах в составе предвыборного блока избранного президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше". Об этом сообщил первый секретарь Соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис.

"Начата процедура (по исключению Вальса). Его дело передано в комиссию по спорам", - написал глава партии на своей странице в Twitter.

О намерении баллотироваться от движения Макрона Вальс объявил 9 мая. "Я буду кандидатом президентского большинства и хочу записаться в его движение "Республика на марше", - сказал экс-премьер, выступая в эфире радиостанции RTL.

Как он подчеркнул, к такому же шагу он призывает всех своих единомышленников по правящей Социалистической партии, "всех прогрессистов, всех республиканцев". Официально при этом не заявляя о выходе из Соцпартии, экс-премьер однозначно дал понять, что больше не связывает свое будущее с ней. "Соцпартия мертва, она позади нас, ее нужно преодолеть", - заявил политик.

В самом движении "Республика на марше", однако, заявления Вальса встретили без энтузиазма. "На сегодняшний день его запрос на кандидатуру не соответствует нашим критериям. В этом конкретном случае национальная комиссия по кандидатурам не может изучить заявку господина Вальса", - заявил сегодня председатель комиссии по кандидатурам движения "Республика на марше" Жан-Поль Делевуа.

Выборы во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По данным МВД республики, победу в нем одержал лидер центристского движения "На марше", экс-министр экономики Эмманюэль Макрон, набравший 66,1% голосов. Его соперница, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей.

Депутат Соцпартии от департамента Эссон Манюэль Вальс работал в правительстве социалистов с момента прихода их к власти во Франции в 2012 году. С 2012 по 2014 годы политик занимал пост главы МВД, а с 2014 по 2016 годы находился на должности премьер-министра.

В декабре 2016 года Вальс объявил о своей отставке в связи с намерением сосредоточиться на предвыборной кампании перед праймериз левых, на которых в отсутствие действующего президента Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй срок, он считался главным фаворитом. В итоге, однако, Манюэль Вальс проиграл эти выборы представителю левого крыла Соцпартии Бенуа Амону, который и стал кандидатом социалистов на президентских выборах и занял в первом туре лишь пятое место, набрав только 6,36% голосов. Сам Вальс отказался перед выборами поддержать Амона, дав понять, что симпатизирует Макрону.

Выборы в Национальное собрание - нижнюю палату парламента - пройдут уже через месяц, 11 и 18 июня, и от их исхода будет зависеть, сможет ли избранный президент в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное правительство, которое бы проводило в жизнь его политическую программу.