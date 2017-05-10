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Вопрос увеличения контингента НАТО в Афганистане будет обсуждаться 25 мая

Международная панорама
10 мая, 13:27 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Генсек НАТО отметил, что решение по масштабу военной миссии не будет означать возвращения к военной операции

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ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Главы государств - членов НАТО обсудят вопрос отправки дополнительного числа военнослужащих в Афганистан на саммите в Брюсселе 25 мая. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Мы рассмотрим вопрос нашего присутствия в Афганистане на встрече лидеров альянса, мы также обсудим, каким образом НАТО может активизировать свои усилия по борьбе с терроризмом, включая оказание поддержки коалиции, противостоящей террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - приводит слова генсека агентство Press Association. Столтенберг подчеркнул при этом, что "решение по масштабу (военной) миссии не будет означать возвращения к военной операции" в этой стране.

Как сообщила ранее телекомпания NBC со ссылкой на представителей министерства обороны США, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Афганистан дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Газета "Вашингтон пост" сообщила, что один из возможных вариантов действий состоит в отправке в Афганистан по крайней мере 3 тыс. американских солдат и офицеров и направлении к странам НАТО запроса на отправку в Афганистан такого же по численности контингента.

По данным газеты Times, "любое увеличение численности (британского) воинского контингента будет измеряться скорее десятками, нежели сотнями военнослужащих". Великобритания уже направила в Афганистан 500 военнослужащих, которые оказывают содействие в обеспечении безопасности в Кабуле и обучают военных афганской армии, отметило издание. При этом остается неизвестной численность британских сил специального назначения, взаимодействующих вместе с американскими и афганскими коллегами в вопросах проведения контртеррористических операций против боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ИГ.

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