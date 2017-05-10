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Миттерленер ушел с поста вице-канцлера Австрии и главы Австрийской народной партии

Международная панорама
10 мая, 13:43 дата обновления: 10 мая, 14:01 UTC+3

Райнхольд Миттерленер отметил, что полномочия главы консервативной АНП прекращает с 10 мая, а полномочия вице-канцлера и министра экономики - с 15 мая

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ВЕНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вице-канцлер и министр науки, научных исследований и экономики Австрии Райнхольд Миттерленер объявил в среду об уходе со своего поста и с поста председателя старейшей политической силы страны Австрийской народной партии, которая вместе с Социал-демократической партией Австрии образует коалиционное правительство. Об этом он заявил в ходе специальной пресс-конференции.

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) была основана 17 апреля 1945 года и наряду с Социал-демократической партией Австрии (СПА) является основной политической силой республики. Обе партии образуют австрийское коалиционное правительство во главе с председателем СПА, канцлером Кристианом Керном.

По его словам, с сегодняшнего дня он прекращает полномочия главы АНП, а полномочия вице-канцлера и министра экономики он сложит 15 мая.

Слухи об отставке Миттерленера с поста председателя партии не утихали в Австрии последние полгода в связи с необходимостью придать партии новый импульс в преддверии грядущих в 2018 году парламентских выборов. В стане правительства между министрами от СПА и АНП также звучало все больше разногласий по насущным вопросам и заявлений о возможности проведения досрочных выборов осенью этого года. Наблюдатели отмечают, что СПА может на них добиться положительного для себя результата, а если ей не получится завоевать большинство голосов, тогда социал-демократы не станут предлагать АНП войти в состав правительства и могут образовать новую коалицию вместе с правой Австрийской партией свободы, рейтинги которой уже значительно выше традиционных политических сил.

Эксперты отмечают, что преемником Миттерленера во главе политического объединения может стать молодой, энергичный и самый популярный политик Австрии - министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьян Курц. Однако сам Курц заявлял, что пока не готов возглавить партию.

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