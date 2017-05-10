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Китайский эксперт: Вашингтону не хватает гибкости в подходе к КНДР

Международная панорама
10 мая, 14:16 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

США следовало не настаивать на полной и необратимой денуклеаризации, считает директор Центра исследования международных проблем Академии общественных наук Шанхая Лю Мин

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ШАНХАЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. США не хватает гибкости в подходе к решению ядерной проблемы Корейского полуострова. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту ТАСС директор Центра исследования международных проблем Академии общественных наук Шанхая Лю Мин, отвечая на вопрос о том, какие сейчас существуют основные препятствия для нормализации ситуации в регионе.

"Самым большим препятствием нормализации ситуации на Корейском полуострове сейчас выступает ядерная проблема КНДР и нежелание Пхеньяна отказаться от ядерного оружия. КНДР рассматривает разработку ядерного оружия в качестве стратегической государственной задачи. Более того, проведя пять ядерных испытаний, КНДР полагает, что уже добилась права считаться ядерной державой и надеется на то, что этот ее статус признают Россия, Китай, Южная Корея и США. Если КНДР продолжит придерживаться такого курса, то это станет основным препятствием на пути решения проблемы", - считает эксперт.

Интервью

Лю Мин

Китайский эксперт: Вашингтону не хватает гибкости в подходе к КНДР

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"Что касается США, то здесь препятствие тоже достаточно очевидно. Вашингтону, на мой взгляд, не хватает гибкости. После того, как Пхеньян провел пять ядерных испытаний, США следовало бы проводить более гибкую политику, а не настаивать жестко лишь только на полной и необратимой денуклеаризации", - полагает Лю Мин.

"Несмотря на то, что нынешняя ситуация весьма напряженная, пока она находится под контролем, но все же сохраняется опасность будущего конфликта. Опасность в том, что если КНДР и США не пойдут на взаимные уступки, то это напряжение не сможет длиться вечно. В конечном итоге это приведет к серьезному противостоянию, которое может вылиться в вооруженный конфликт", - считает эксперт.

Новая американская администрация неоднократно заявляла о том, что намерена занять более жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что рассматривает все варианты действий решения ядерной проблемы Корейского полуострова, включая силовой. Пхеньян при этом не демонстрирует никаких признаков изменения своей позиции, касающейся ядерной программы и проведения ракетных пусков, заявляя, что будет продолжать идти по пути усиления своего ядерного потенциала в ответ на давление со стороны США. "Все эти препятствия достаточно сложно сейчас преодолеть. КНДР не готова пойти на уступки, да и США продолжают придерживаться жесткого подхода, поэтому дипломатическими средствами решить эти вопросы в короткие сроки будет сложно", - сказал китайский эксперт.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.

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