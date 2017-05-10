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Минобороны Турции: решение по С-400 будет принято после урегулирования вопроса с ценой

Международная панорама
10 мая, 16:46 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Глава ведомства Фикри Ышык отметил, что Турции нужно усиливать свою ПВО

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АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия ведут более интенсивные переговоры по закупке ЗРК С-400 и обсуждают технические аспекты и цену. Об этом  в эфире телеканала NTV заявил министр национальной обороны Турции Фикри Ышык.

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"На переговорах в Сочи (3 мая) президенты Турции и РФ обсуждали эту тему. Сейчас мы усилили переговоры по некоторым техническим деталям и ценам. Как только вопрос цены будет решен, наши руководители - президент и премьер- министр - примут окончательное решение", - сказал он. Министр также указал, что "проект по закупке С-400 является срочным для Турции, поскольку ей надо усиливать свои возможности ПВО".

"Однако в перспективе мы должны развивать свою систему ПВО. Работа над ней уже начата и продолжается. В ней заняты лидеры нашего оборонного сектора, и наша цель - сделать системы с максимальным использованием отечественных разработок и комплектующих", - сказал Ышык.

Коснувшись вопроса о позиции НАТО относительно переговоров Турции с другими странами по теме систем ПВО, министр отметил, что отношение альянса не очень понятно Турции. "Мы на площадке НАТО постоянно говорим, что они не соглашаются на передачу нам технологий в сфере систем ПВО, не уступают в цене, но критикуют, когда мы ищем альтернативы и ведем переговоры с другими странами", - сказал министр.

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