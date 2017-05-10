Выборы в сенат Франции могут быть перенесены в 2017 году на более поздний срок

ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Намерение нового президента Франции провести изменения в политической системе страны может привести к переносу на более поздний срок выборов в сенат. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным из парламентских источников.

Выборы по обновлению половины состав сената были первоначально назначены на 24 сентября этого года. Однако Эмманюэль Макрон заявил в ходе предвыборной кампании, что в случае победы намерен во второй половине нынешнего года добиться одобрения парламентом закона о крупных изменениях в политических институтах страны. Прежде всего речь идет об ограничении числа депутатов парламента и введения частично пропорциональной системы при выборах депутатов Национального собрания (нижней палаты). Макрон считает целесообразным снизить число сенаторов до 200 с нынешних 348 и депутатов нижней палаты - до 300 с 577.

Опираясь на полученные из сената данные, агентство AFP не исключает, что "для того, чтобы успеть как можно быстрее добиться сокращения числа сенаторов, новое правительство Франции может принять решение о переносе на один год выборов в сенат". Такой перенос будет означать автоматическое продление полномочий тех сенаторов, которые были избраны на свои посты в ходе выборов 2011 года. По мнению агентства и ряда французских политических аналитиков, процесс сокращения числа сенаторов может быть начат в 2018 году и завершится в 2021 году в случае, если будут продлены полномочия и тех политиков, которые были избраны в него в ходе выборов в 2014 году.

Согласно французской конституции, состав сената обновляется наполовину каждые три года. Длительность действия одного срока полномочий сенатора составляет таким образом шесть лет. Сенат избирается всеобщим непрямым голосованием "больших выборщиков" - лиц, находящихся на государственных выборных должностях, прежде всего в региональных, департаментских и муниципальных советах.