Выборы в сенат Франции могут быть перенесены в 2017 году на более поздний срок

Сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:25
Сборная США обыграла команду Италии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 10 мая, 19:17
"Легенды хоккея" во главе с Путиным разгромили сборную Ночной хоккейной лиги в гала-матчеСпорт 10 мая, 19:16
Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы СШАПолитика 10 мая, 19:16
NYT: глава ФБР перед увольнением просил дополнительные ресурсы для расследования по РФМеждународная панорама 10 мая, 19:13
Витолиньш: хоккеист сборной России Мозякин пропустит матч ЧМ с датчанамиСпорт 10 мая, 19:10
Главный тренер "Локомотива" Семин сообщил, что Лоськов находится в хорошей формеСпорт 10 мая, 19:05
Алекно: ВК "Белогорье" удивил расстановкой в полуфинале чемпионата РоссииСпорт 10 мая, 19:04
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Астану" и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБСпорт 10 мая, 19:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Намерение нового президента Франции провести изменения в политической системе страны может привести к переносу на более поздний срок выборов в сенат. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным из парламентских источников.
Выборы по обновлению половины состав сената были первоначально назначены на 24 сентября этого года. Однако Эмманюэль Макрон заявил в ходе предвыборной кампании, что в случае победы намерен во второй половине нынешнего года добиться одобрения парламентом закона о крупных изменениях в политических институтах страны. Прежде всего речь идет об ограничении числа депутатов парламента и введения частично пропорциональной системы при выборах депутатов Национального собрания (нижней палаты). Макрон считает целесообразным снизить число сенаторов до 200 с нынешних 348 и депутатов нижней палаты - до 300 с 577.
Опираясь на полученные из сената данные, агентство AFP не исключает, что "для того, чтобы успеть как можно быстрее добиться сокращения числа сенаторов, новое правительство Франции может принять решение о переносе на один год выборов в сенат". Такой перенос будет означать автоматическое продление полномочий тех сенаторов, которые были избраны на свои посты в ходе выборов 2011 года. По мнению агентства и ряда французских политических аналитиков, процесс сокращения числа сенаторов может быть начат в 2018 году и завершится в 2021 году в случае, если будут продлены полномочия и тех политиков, которые были избраны в него в ходе выборов в 2014 году.
Согласно французской конституции, состав сената обновляется наполовину каждые три года. Длительность действия одного срока полномочий сенатора составляет таким образом шесть лет. Сенат избирается всеобщим непрямым голосованием "больших выборщиков" - лиц, находящихся на государственных выборных должностях, прежде всего в региональных, департаментских и муниципальных советах.