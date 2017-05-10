Кнессет одобрил законопроект "Израиль - национальное государство еврейского народа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в предварительном чтении законопроект о национальном характере Израиля. Об этом сообщила парламентская пресс-служба в распространенном коммюнике.

"Законопроект "Основной закон: Израиль - национальное государство еврейского народа" утвержден в предварительном чтении", - указали в пресс-службе. За документ проголосовали 48 из 120 депутатов Кнессета. 41 депутат выступил против.

"В законопроекте предложено закрепить в Основном (конституционном) законе статус государства Израиль как национального государства еврейского народа, а также характер Израиля как еврейского и демократического государства, символы государства, Иерусалим как столицу Израиля, иврит как государственный язык, право евреев на репатриацию в Израиль и принцип собирания рассеянных по миру евреев", - сообщила пресс-служба Кнессета. Законопроект предлагает также сделать еврейский лунный календарь "официальным календарем Государства Израиль". Авторы документа при этом предлагают "гарантировать право на сохранение своего культурного наследия всем гражданам Израиля без различия национальности или конфессии, и упрочить законом долг охраны святых мест всех религий".

Как отмечают СМИ, согласно законопроекту, предложенному депутатами от правящей партией "Ликуд", государственным языком Израиля должен быть признан иврит, а арабский получит лишь особый статус. В настоящий момент арабский язык наряду с ивритом является государственным в Израиле. Этническими арабами являются около 20% жителей страны.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "закон о национальном характере государства юридически закрепит статус Израиля как национального государства еврейского народа". "Лучший ответ отрицателям сионизма - это укрепление еврейского государства и гордость за наше наследие, - добавил премьер, чьи высказывания распространила здесь его пресс-служба. - У нас есть обязательства по обеспечению равноправия всех граждан страны".

После одобрения в предварительном чтении законопроект будет передан в законодательную комиссию Кнессета для подготовки документа к утверждению в первом чтении, указали в парламентской пресс-службе.