Конституционный совет Франции утвердил результаты президентских выборов

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ПАРИЖ, 10 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил, что возглавляемый им государственный институт утвердил результаты президентских выборов в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse.
"Конституционный совет признает верными окончательные данные президентских выборов во Франции и провозглашает их победителем Эмманюэля Макрона", - сказал Фабиус, выступая в присутствии членов Конституционного совета и журналистов. Макрон, как подтвердил Конституционный совет, одержал победу над своим конкурентом, лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен с большим перевесом - 66,10% голосов к 33,90%.
По числу голосов соотношение составило 20.743.128 к 10.638.475. Воздержались от участия во втором туре 25,44 % внесенных в избирательные списки, тогда как в первом туре показатель равнялся 22,23%.
Первый тур выборов прошел во Франции 23 апреля, второй - 7 мая. Теперь церемония передачи Франсуа Олландом полномочий новому президенту Эмманюэлю Макрону пройдет в Елисейском дворце в ближайшее воскресенье, 14 мая. На следующий день, 15 мая, новый президент объявит имя нового премьер-министра - весьма вероятно, что им станет нынешний министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, либо мэр города Лионе Кристиан Колон. Оба являются видными деятелями Французской социалистической партии.
Во вторник, 16 мая, будет объявлен состав нового правительства страны. Первое заседание совета министров состоится в Елисейском дворце под председательством нового президента в среду, 17 мая.
Свой первый визит вне страны Эмманюэль Макрон намерен совершить в подразделения французских войск, ведущих военные операции за рубежом. Первым политическим иностранным визитом, как сообщил Макрон, станет краткая поездка в Берлин, где пройдут его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Брюсселе 25 мая на саммите НАТО французский президент встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.