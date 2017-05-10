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В Бельгии разгорелся скандал из-за слова "бомба" в лингвистическом пособии для мигрантов

Международная панорама
10 мая, 20:24 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

Внимание тележурналистов к учебнику привлекла жительница брюссельской коммуны Андерлехт, принимающая у себя беженца из Ирака

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. В Бельгии разгорелся скандал из-за "террористического подтекста" в примерах, использованных в пособии по французскому языку для прибывающих в страну мигрантов. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Внимание тележурналистов к плохому учебнику привлекла жительница брюссельской коммуны Андерлехт, принимающая у себя беженца из Ирака. Она вывесила в Facebook фотокопии страницы с упражнением, где среди примеров для обучения правильному произношению носового (назального) звука "о" были использованы фразы: "Он бросил бомбу (bOmbe) и пошел в тюрьму (prisOn)", а также "он показал мне бомбу и тюрьму". Тот факт, что в учебнике эта фраза не несет никакой смысловой нагрузки и соседствует с такими предложениями, как "он выбросил коробку (cartOn) с твоим именем (prenOm)", или "ты мне показал коробку с лимонами (citrOn)", ситуацию нисколько не смягчил.

Директор лингвистического центра "Эразм" Бернар Делеклюз, у которого журналисты потребовали объяснений, немедленно принес свои извинения и заявил о достойной сожаления ошибке. В свое оправдание он смог лишь сказать, что этому учебному пособию уже более трех лет. Делеклюз немедленно распорядился удалить плохие слова из учебника, а поскольку перепечатка займет время, неправильные фразы в существующих дидактических материалах просто замажут.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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