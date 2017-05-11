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В ЦРУ создан спеццентр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР

Международная панорама
11 мая, 0:12 UTC+3

Имя руководителя новой структуры пока не называется

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Larry Downing

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало специальный центр для противодействия угрозе, которая исходит от ядерной и ракетной программ КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно тексту, ЦРУ пошло на этот шаг с целью "использовать все ресурсы, возможности и полномочия управления в целях реагирования на угрозу со стороны ядерной и ракетной программ Северной Кореи". В ведомстве подчеркивают, что данный центр "будет опираться на опытных сотрудников со всего управления, объединяя их с тем, чтобы их мастерство и творческий потенциал были направлены против Северной Кореи".

Имя руководителя новой структуры не называется. Сказано лишь, что это ветеран ЦРУ.

"Создание специального центра по Корее позволит нам более целенаправленно направлять усилия ЦРУ против серьезных угроз для Соединенных Штатов и их союзников, исходящих от Северной Кореи. Это также отражает динамику и гибкость, которую ЦРУ проявляет перед лицом развивающихся вызовов для национальной безопасности", - приводятся в заявлении слова директора разведведомства Майкла Помпео.

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