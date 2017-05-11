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Globo: допрос Лулы да Силвы по делу о коррупции продлился около пяти часов

Международная панорама
11 мая, 2:44 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

В настоящее время экс-президент Бразилии является фигурантом пяти уголовных дел

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Допрос экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по делу о коррупции продлился около пяти часов. Как сообщил в среду телеканал Globo, бывший глава государства уже покинул здание суда в городе Куритиба на юге страны, где он отвечал на вопросы федерального судьи Сержиу Моро.

В связи с прибытием известного политика в Куритибе были усилены меры безопасности. Ранее сторонники и противники Лулы да Силвы объявили о намерении организовать в этот день манифестации у здания суда, однако местные власти полностью оцепили соответствующий район, выставив полицейские кордоны. Точное число представителей правоохранительных органов, задействованных в обеспечении порядка, не разглашалось "по соображениям безопасности". Однако, по данным СМИ, речь идет по меньшей мере о двух тысячах стражей порядка.

Митинги сторонников и противников экс-президента все же были организованы, но в других районах города. В них приняли участие не только рядовые граждане, но и известные политики - депутаты и партийные лидеры. Так, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, которая считает Лулу да Силву своим "политическим крестным отцом", приехала в Куритибу, чтобы оказать ему моральную поддержку. Ее примеру последовали многие соратники бывшего главы государства по левой Партии трудящихся (ПТ) и представители профсоюзов.

Допрос организован в рамках расследования дела о трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн по курсу на тот момент). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем роскошной недвижимости. Эта квартира якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Он подтвердил свое намерение вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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