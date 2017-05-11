МИД Турции разочарован решением ФРГ предоставить убежище турецким путчистам

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АНКАРА, 11 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция считает ударом по двусторонним отношениям решение властей Германии предоставить политическое убежище ряду турецких военных, которые считаются Анкарой причастными к попытке переворота 15 июля 2016 года в Турции. Об этом говорится в распространенном официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.
"Мы разочарованы тем, что Германия приняла прошения о предоставлении политического убежища некоторых бывших (турецких) военных, связанных с организацией ФЕТО (сторонники Фетхуллаха Гюлена), которая предприняла попытку переворота 15 июля. Есть все доказательства их причастности в ФЕТО, и этот шаг Германии подрывает многоплановые отношения между нашими странами и не соотносится с союзническим духом", - говорится в заявлении.
МИД также указал, что ФРГ "пренебрегла демократическими ценностями, продемонстрировала путчистский настрой и раскрыла объятия путчистам". "Мы ждем, что ФРГ пересмотрит свое решение и окажет необходимое содействие в ведущейся всем миром борьбе с террористическими организациями, в том числе с ФЕТО", - заявило министерство.
8 мая немецкие СМИ сообщили, что Берлин предоставил статус беженца первым турецким военнослужащим, которые подали запрос на получение убежища после того, как у них на родине была предпринята попытка госпереворота. Всего с июля 2016 года по май 2017 года в миграционные органы ФРГ поступили заявки от 414 граждан, которые опасались преследований по политическим мотивам в Турции. Данная статистика включает обладателей служебных паспортов - дипломатов, судей, военнослужащих НАТО, которые служили в ФРГ на момент попытки госпереворота, а также членов их семей. В общей сложности в ФРГ рассматривают около 7,7 тысячи заявок на получение статуса беженца от турецких граждан, которые были поданы в разное время и по разным причинам.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.