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СМИ: попытки кибератак на штаб Макрона предпринимались с декабря 2016 года

Международная панорама
11 мая, 11:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

26 апреля избирательный штаб Макрона сообщил о том, что как минимум пять раз становился объектом кибератак с начала этого года

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ПАРИЖ, 11 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Попытки хакерских атак на штаб Эмманюэля Макрона, одержавшего победу на выборах президента Франции, предпринимались с декабря прошлого года. Об этом сообщил в эфире радиостанции France Inter  Мунир Махжуби, ответственный за использование цифровых технологий в ходе предвыборной кампании Макрона.

"То, что случилось в пятницу (хакерская атака - прим. ТАСС), явилось продолжением того, что происходит с декабря (прошлого года)", - сказал он. Махжуби отметил, что "цифровая кампания Эмманюэля Макрона пострадала от различных типов атак - как видимых, в социальных сетях, так и невидимых, на серверах".

"С самого начала кампании в социальных сетях были те, кто пытался влиять на нее, - новые средства массовой информации, которые имеют прямые связи с консервативными силами, иногда связанные с некоторыми государствами, например Россией, а также с консервативными силами США и некоторыми европейскими странами...", - сказал он.

26 апреля избирательный штаб Макрона сообщил о том, что как минимум пять раз становился объектом кибератак с начала этого года. Однако, согласно распространенному ранее заявлению надпартийного движения "На марше", основанного Макроном, хакерам не удалось заполучить какие-либо важные данные, касающиеся предвыборной кампании кандидата.

5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.

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Макрон, Эмманюэль
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Франция
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