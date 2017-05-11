СМИ: попытки кибератак на штаб Макрона предпринимались с декабря 2016 года

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ПАРИЖ, 11 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Попытки хакерских атак на штаб Эмманюэля Макрона, одержавшего победу на выборах президента Франции, предпринимались с декабря прошлого года. Об этом сообщил в эфире радиостанции France Inter Мунир Махжуби, ответственный за использование цифровых технологий в ходе предвыборной кампании Макрона.
"То, что случилось в пятницу (хакерская атака - прим. ТАСС), явилось продолжением того, что происходит с декабря (прошлого года)", - сказал он. Махжуби отметил, что "цифровая кампания Эмманюэля Макрона пострадала от различных типов атак - как видимых, в социальных сетях, так и невидимых, на серверах".
"С самого начала кампании в социальных сетях были те, кто пытался влиять на нее, - новые средства массовой информации, которые имеют прямые связи с консервативными силами, иногда связанные с некоторыми государствами, например Россией, а также с консервативными силами США и некоторыми европейскими странами...", - сказал он.
26 апреля избирательный штаб Макрона сообщил о том, что как минимум пять раз становился объектом кибератак с начала этого года. Однако, согласно распространенному ранее заявлению надпартийного движения "На марше", основанного Макроном, хакерам не удалось заполучить какие-либо важные данные, касающиеся предвыборной кампании кандидата.
5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гб файлов предвыборного штаба Макрона. Позднее в команде лидера "На марше" заявили о хакерской атаке, отметив, что наряду с подлинными документами в интернет были выложены поддельные материалы. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.