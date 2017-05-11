Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер: Румыния должна завершить судебную реформу и быть принята в Шенген

Международная панорама
11 мая, 12:09 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

Глава Еврокомиссии подчеркнул, что "Румыния заслужила свое естественное место в ЕС и в Шенгенском пространстве"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУХАРЕСТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Румыния должна довести до конца реформу судебной системы и что страна должна быть принята в Шенгенское пространство. Он заявил об этом, выступая в парламенте Румынии по случаю 10-летия вступления страны в Евросоюз.

"Румыния заслужила свое естественное место в ЕС и в Шенгенском пространстве, - сказал глава Еврокомиссии, добавив, что критерии приема не должны ужесточаться. "Румыния должна стать членом Шенгенского пространства как можно быстрее, потому что заслужила это", - подчеркнул он.

Юнкер также отметил, что проводимая в Румынии реформа судебной системы в рамках Механизма сотрудничества и проверки должна быть завершена "до конца его мандата" (в 2019 году), и заверил, что "будет бороться вместе с румынскими властями за необратимый характер проведенных реформ".

Механизм сотрудничества и проверки был введен для Румынии и Болгарии в 2006 году при вступлении этих стран в Евросоюз для того, чтобы содействовать их властям в решении сохраняющихся проблем в области судопроизводства и борьбы с коррупцией. Из-за этого мониторинга Румыния и Болгария не являются полноправными членами ЕС, в частности, они пока не приняты в Шенгенское пространство. В последнем докладе Еврокомиссии отмечается, что Румыния добилась значительного прогресса в ключевых областях юстиции, однако по-прежнему сохраняются и серьезные недостатки. Это означает, что Еврокомиссия будет продолжать мониторинг судебной реформы и борьбы с коррупцией в Румынии.

Глава Еврокомиссии постарался также прояснить "определенные недоразумения" в связи с концепцией "Европы разных скоростей", вызывающей скептицизм в Румынии, которая усматривает в этой формуле дискриминацию. "В ЕС никогда не было стран второго сорта или стран, которые мы, продвигаясь вперед, оставим позади", - заверил он.

"Мы можем продвигаться вместе, но различными ритмами, - уточнил глава Еврокомиссии. - Европа с различными скоростями предусмотрена (европейскими) договорами". "Реальная дискуссия - не о Европе с различными скоростями, а о необходимости сотрудничества, - подчеркнул он, добавив, что "в настоящее время европейские народы сотрудничают, и это сотрудничество должно укрепляться". "Все пять сценариев, представленных Еврокомиссией, основываются на одном и том же положении - 27 членов идут вперед вместе", - заключил Юнкер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама