Юнкер: Румыния должна завершить судебную реформу и быть принята в Шенген

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БУХАРЕСТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Румыния должна довести до конца реформу судебной системы и что страна должна быть принята в Шенгенское пространство. Он заявил об этом, выступая в парламенте Румынии по случаю 10-летия вступления страны в Евросоюз.
"Румыния заслужила свое естественное место в ЕС и в Шенгенском пространстве, - сказал глава Еврокомиссии, добавив, что критерии приема не должны ужесточаться. "Румыния должна стать членом Шенгенского пространства как можно быстрее, потому что заслужила это", - подчеркнул он.
Юнкер также отметил, что проводимая в Румынии реформа судебной системы в рамках Механизма сотрудничества и проверки должна быть завершена "до конца его мандата" (в 2019 году), и заверил, что "будет бороться вместе с румынскими властями за необратимый характер проведенных реформ".
Механизм сотрудничества и проверки был введен для Румынии и Болгарии в 2006 году при вступлении этих стран в Евросоюз для того, чтобы содействовать их властям в решении сохраняющихся проблем в области судопроизводства и борьбы с коррупцией. Из-за этого мониторинга Румыния и Болгария не являются полноправными членами ЕС, в частности, они пока не приняты в Шенгенское пространство. В последнем докладе Еврокомиссии отмечается, что Румыния добилась значительного прогресса в ключевых областях юстиции, однако по-прежнему сохраняются и серьезные недостатки. Это означает, что Еврокомиссия будет продолжать мониторинг судебной реформы и борьбы с коррупцией в Румынии.
Глава Еврокомиссии постарался также прояснить "определенные недоразумения" в связи с концепцией "Европы разных скоростей", вызывающей скептицизм в Румынии, которая усматривает в этой формуле дискриминацию. "В ЕС никогда не было стран второго сорта или стран, которые мы, продвигаясь вперед, оставим позади", - заверил он.
"Мы можем продвигаться вместе, но различными ритмами, - уточнил глава Еврокомиссии. - Европа с различными скоростями предусмотрена (европейскими) договорами". "Реальная дискуссия - не о Европе с различными скоростями, а о необходимости сотрудничества, - подчеркнул он, добавив, что "в настоящее время европейские народы сотрудничают, и это сотрудничество должно укрепляться". "Все пять сценариев, представленных Еврокомиссией, основываются на одном и том же положении - 27 членов идут вперед вместе", - заключил Юнкер.