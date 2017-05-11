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На Украине в четвертый раз продлили чрезвычайные меры в энергетике

Международная панорама
11 мая, 12:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, мая. /ТАСС

Срок действия мер продлен на месяц

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Украины в четвертый раз приняло решение о продлении на месяц срока действия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии страны.

"Чрезвычайные меры надо продолжать. Это испытание и мы его пройдем, кто бы нам не мешал. Есть ли возражения? Нет. Значит, решение принято", - сказал на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, государство смогло достичь запасов угля на уровне осени 2016 года - 2,2 млн тонн, а за три месяца чрезвычайных мер удалось сэкономит 1,7 млн тонн угля.

Первый раз режим ЧС в энергетике был введен с 17 февраля текущего года в связи с блокадой радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Затем режим правительство 16 марта и 12 апреля продлевало чрезвычайные меры еще на месяц.

Режим ЧС предусматривает управление энергетическим комплексом (главным образом - тепловыми электростанциями) в ручном режиме, когда минимизирована работа ТЭС, использующих антрацит. Приоритет был отдан работе атомных электростанций, при этом количество энергоблоков ТЭС, работающих в "горячем резерве" (для их мгновенного подключения к энергосети в случае отключения энергоблоков АЭС), было сокращено с 1000 МВт до 500 МВт. В кабмине подсчитали, что эти меры должны снизить потребление угля антрацитовой группы на 300-350 тыс. тонн в месяц. Кроме того, правительство тогда не исключило возможность веерных отключений электроэнергии в стране в случае критической ситуации в энергетике.

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