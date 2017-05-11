Совет ЕС одобрил продление контроля границ внутри Шенгена

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии, содержащее рекомендацию о продлении действия внутреннего пограничного контроля в пяти странах Шенгенской зоны. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

"Начиная с сегодняшнего дня, когда истекает действие предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить временный контроль на границе на период до шести месяцев", - говорится в сообщении.

В начале мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам "поэтапно начать снимать паспортный контроль на границах внутри Шенгена", однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегальных мигрантов "разрешила продлить его последний раз" сроком на шесть месяцев.

Временный контроль на внутренних границах Шенгена начал вводиться осенью 2015 года. Эта мера действует в разных государствах уже от одного года и более, в то время как, по правилам Шенгенского соглашения, пограничный контроль внутри европейского безвизового пространства может вводиться в экстренных ситуациях на срок, не превышающий двух месяцев. Впрочем, это отступление от собственных правил утвердили все институты ЕС, поэтому страны могут не опасаться штрафных мер со стороны Брюсселя.