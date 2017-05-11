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Южная Осетия и ДНР подписали договор о дружбе и взаимопомощи

Международная панорама
11 мая, 13:36 UTC+3

Договор между двумя республиками сроком на 10 лет направлен на вывод отношений на качественно новый уровень

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ЦХИНВАЛ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов и глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко подписали в Донецке договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.

"Договор заключен исходя из стремления поднять отношения между ДНР и РЮО на качественно новый уровень и с учетом коренных национальных интересов народов обоих государств", - говорится в документе.

В пресс-службе отметили, что в договоре 23 статьи, которые касаются сотрудничества во внешней политике, экономике, торговле, борьбе с преступностью, в сферах культуры и образования.

Он заключен на 10 лет с возможностью пролонгации. Предполагается, что большой базовый договор будет дополнен отдельными соглашениями. Главы внешнеполитических ведомств Южной Осетии и ДНР, Мурат Джиоев и Наталья Никанорова, подписали протокол об установлении дипломатических отношений между РЮО и ДНР. 

Документ предполагает, в частности, открытие дипломатических представительств в обеих республиках.

Делегация РЮО во главе с президентом Анатолием Бибиловым находится в Донецке на праздновании трехлетия ДНР. Южная Осетия признала независимость ДНР 27 июня 2014 года.
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