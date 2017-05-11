США объявили об освобождении города Табка в Сирии от террористов ИГ

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Центральное командование ВС США (CENTCOM), в зоне ответственности которого находится ближневосточный регион, объявило о полном освобождении от боевиков экстремистского "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) в Сирии города Табка и находящейся рядом с ним плотины на реке Евфрат. "Это очередная победа "Сирийской арабской коалиции" и ее партнеров из "Сил демократической Сирии" (СДС), - заявил по этому поводу представитель штаба коалиции, возглавляемой США, полковник Джон Дорриан.

По его словам, в городе сдались около 70 экстремистов. Капитуляция их была принята на определенных условиях. В частности, те включали разминирование подходов к плотине, сдачу тяжелых вооружений и отвод из Табки всех остававшихся там боевиков. Согласно пресс-релизу, командование коалиции предпочло дать исламистам возможность сдаться, чтобы не подвергать дополнительной опасности жизнь местного населения и сооружения плотины, от которой зависит снабжение "сотен тысяч сирийцев" водой и электроэнергией.

Как ранее сообщал из Бейрута корреспондент ТАСС Дмитрий Зеленин, город Табка и Евфратскую ГЭС рядом с ним освободили курдские бойцы, который составляют костяк СДС. Табка находится в 40 км от административного центра провинции Ракка - главного плацдарма ИГ. Операция по его освобождению началась 22 марта. СДС оказывали поддержку с воздуха ВВС коалиции во главе с США, кроме того, в военных действиях участвовали американские морские пехотинцы, переброшенные из соседнего Ирака.

В сообщении CENTCOM указывается, что в окрестностях Табки освобожден и местный аэропорт. Все это, по мнению американского командования, "еще более изолирует силы ИГ в Ракке".