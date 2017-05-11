Трамп подпишет указ о создании комиссии по недопущению махинаций на выборах

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 11 мая указ о формировании двухпартийной комиссии, которая займется борьбой с различными махинациями на выборах федерального уровня в стране. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.
По его словам, "комиссия изучит (существующие) политику и практику, которые укрепляют или подрывают доверие американского народа к честности федеральных выборов". Члены комиссии будут, в частности, искать пути борьбы с "неподобающей регистрацией" избирателей, "ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией" лиц, выдающих себя за имеющих право голоса, "мошенническим голосованием и подавлением голосования", пояснил представитель Белого дома. Как он подчеркнул, круг вопросов, которыми займется комиссия, будет шире, чем просто "рассмотрение предполагаемого мошенничества при голосовании и подавления" голосования.
Руководить работой комиссии будут вице-президент США Майкл Пенс и секретарь штата Канзас Крис Кобак. Кроме того, в состав комиссии войдут секретарь штата Индиана Конни Лосон и бывший секретарь штата Огайо Кен Блэкуэлл.