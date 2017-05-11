Аббас проинформировал Путина о ситуации в палестино-израильском противостоянии

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что проинформировал президента России Владимира Путина о текущем положении дел в палестино-израильском противостоянии. Об этом Аббас сказал по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Я ознакомил господина президента с развитием событий в Палестине в свете продолжения израильской агрессии против нашего народа и нашей земли, а также политики строительства поселений и заключения под стражу тысяч палестинцев в израильских тюрьмах", - отметил Аббас.
Он подчеркнул, что эти проблемы подрывают шансы на восстановление мира в регионе и саму идею разрешения конфликта между двумя государствами. Аббас добавил, что считает необходимым удовлетворить требования палестинских заключенных, которые объявили голодовку, и заявил, что принимаются все необходимые шаги для освобождения людей.
Палестинский лидер указал, что его страна "продолжает протягивать руку для заключения мира с Израилем, основанного на законности и справедливости", а также приветствует усилия России по урегулированию конфликта."Мы приветствовали приглашение о проведении международной конференции в Москве, также мы приветствовали Ваше приглашение провести двустороннюю встречу в Москве, и мы готовы принимать подобные приглашения и далее, так как Российская Федерация играет ключевую роль на международной арене и в усилиях по установлению мира в нашем регионе", - обратился Аббас к Путину.