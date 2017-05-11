Прокуроры США призвали назначить спецпрокурора для расследования "русского следа"

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Генеральные прокуроры 20 штатов призвали к учреждению поста специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс в США. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдеманн.

В письме, адресованном первому заместителю министра юстиции США Роду Розенстайну, подчеркивается, что "решение президента (США Дональда) Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми в разгар расследования вмешательства России в президентские выборы является злоупотреблением общественным доверием". "Жители наших штатов и американский народ требуют тщательного расследования, которое сделало бы очевидным масштабы российского вмешательства, а также любые контакты членов предвыборного штаба Трампа или любые попытки скрыть такие попытки, - говорится в письме. - Только назначение специального прокурора, имеющего широкие полномочия и возможности, может восстановить общественное доверие".

Attempts by @POTUS to derail the Russia investigation are a violation of public trust. Today, 20 AGs call for an independent investigation. pic.twitter.com/m5TmtiMDzT — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 11 May 2017

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Соответствующее решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Джеймс Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.