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Прокуроры США призвали назначить спецпрокурора для расследования "русского следа"

Международная панорама
11 мая, 19:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В письме генпрокуроров 20 штатов, подчеркивается, что назначение спецпрокурора может восстановить общественное доверие, подорванное увольнением директора ФБР Джеймса Коми

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Генеральные прокуроры 20 штатов призвали к учреждению поста специального прокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс в США. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдеманн.

В письме, адресованном первому заместителю министра юстиции США Роду Розенстайну, подчеркивается, что "решение президента (США Дональда) Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми в разгар расследования вмешательства России в президентские выборы является злоупотреблением общественным доверием". "Жители наших штатов и американский народ требуют тщательного расследования, которое сделало бы очевидным масштабы российского вмешательства, а также любые контакты членов предвыборного штаба Трампа или любые попытки скрыть такие попытки, - говорится в письме. - Только назначение специального прокурора, имеющего широкие полномочия и возможности, может восстановить общественное доверие".

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Соответствующее решение он принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Джеймс Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

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