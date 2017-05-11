СМИ: "Хезболлах" вывела свои силы из горных районов на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы шиитской партии "Хезболлах" выполнили свою миссию по защите горных районов на границе с Сирией. Об этом заявил ее лидер Хасан Насрулла в обращении по телеканалу Al-Manar
По его словам, участок сирийско-ливанской границы от контрольно-пропускного пункта "Маснаа" до населенного пункта Флита полностью освобожден от террористов. "Необходимости в дальнейшем присутствии наших бойцов в этом районе нет, потому что восточная граница Ливана стала безопасной и мы демонтировали там свои базы", - пояснил Насрулла.
Отряды "Хезболлах" сражаются на стороне сирийской армии с 2012 года. После вывода в апреле бандформирований из горных курортов Забадани, Мадая, Сергая, Блудан и Букейн к западу от Дамаска сирийские войска смогли при поддержке шиитских бойцов вернуть под контроль пограничный участок протяженностью 113 км. В результате проведенных операций были ликвидированы лагеря террористов в Эт-Туфейле и Джуруд- Флите.
В своем заявлении Насрулла приветствовал прекращение огня в Сирии и подчеркнул, что его бойцы "будут соблюдать те решения, которые принимает сирийское государство". "Следует использовать открывшуюся хорошую возможность для прекращения кровопролития", - сказал он.