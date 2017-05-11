ООН создает новую антитеррористическую структуру, которую может возглавить россиянин

ООН, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН завершает работу над созданием в своей структуре департамента по вопросам борьбы с терроризмом, на пост главы которого прочат представителя России. Как сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, имя руководителя нового управления, который будет иметь ранг помощника или заместителя генсека, будет объявлено в ближайшее время.

По словам Дюжаррика, предложения, касающиеся нового департамента, переданы на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы думаем, что все движется в правильном направлении, и рассчитываем, что объявим нового главу департамента в ближайшем будущем", - сказал он.

Представитель генсека ООН не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что руководителем новой структуры якобы может стать Сергей Кисляк, в настоящий момент являющийся послом РФ в Вашингтоне. В частности, с таким утверждением выступила газета "Ведомости". "Окончательное решение останется за генеральным секретарем. Как и во всех случаях, когда речь идет о назначениях на высокие посты, мы объявим об этом, когда будем готовы это сделать. Пока же мы с удовольствием следим за слухами", - отметил Дюжаррик.

В апреле генсек ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Александра Зуева своим помощником по вопросам правопорядка и органов законности в Департаменте операций по поддержанию мира. С 2007 года этот пост занимал Дмитрий Титов. На сегодняшний день наиболее высокопоставленным россиянином в структуре ООН является Юрий Федотов, который с 2010 года занимает должность исполнительного директора Управления по наркотикам и преступности в ранге заместителя генерального секретаря.

С момента вступления в должность генсека 1 января Гутерриш провел ряд перестановок в руководстве всемирной организации. В начале апреля он назначил своим заместителем по миротворческим операциям очередного француза - Жан-Пьера Лакруа. В то же время он оставил ключевой политический пост в своей канцелярии за американцем Джеффри Фелтманом. На данный момент остается неясным, кто получит пост заместителя генсека по гуманитарным вопросам, который сейчас занимает британец Стивен О'Брайен.