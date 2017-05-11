Асад: создание зон деэскалации дает шанс боевикам заключить перемирие с правительством

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что создание зон деэскалации на территории страны даст возможность боевикам сложить оружие и заключить перемирие с правительством.

"Цель этих зон (деэскалации) - защитить гражданское население и дать возможность боевикам заключить перемирие с правительством, как это уже бывало в других провинциях. Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус. Другими словами, за сложением оружия следует амнистия", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

В качестве принципиального аспекта Асад выделил "прекращение кровопролития, чтобы была возможность инициировать политические процессы" между правительством и "группами влияния в этих зонах".

Сирийский президент подчеркнул, что считает инициативу создания зон деэскалации правильной, но заметил, что для достижения конкретных результатов необходимо время. "Придется какое-то время подождать. Мы не знаем, воспользуются ли группировки этим шансом", - заявил он.

Россия, Иран и Турция в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Россия на прошлой неделе внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции в поддержку договоренностей, достигнутых в Астане. Постпред США Никки Хейли 9 мая сообщила журналистам, что американская сторона изучает предложенный РФ текст.