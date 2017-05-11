Власти США предъявили обвинения жителю штата Огайо в попытке оказать помощь ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США предъявили обвинения жителю американского города Дейтон (штат Огайо) Лейсу Валиду Алеббини в попытке оказать поддержку террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства юстиции США.

Как следует из документа, 26-летний мужчина намеревался вступить в группировку. Он был задержан 26 апреля в аэропорту в американском штате Кентукки. С тех пор он находится под стражей. Если Алеббини признают виновным, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

В ноябре 2016 года другой житель штата Огайо Мунир Абдулкадер, признавшийся ранее в намерении совершить нападение на военнослужащих на территории США, был приговорен к 20 годам тюрьмы. Соответствующий вердикт вынес суд в городе Цинциннати.

По данным следствия, Абдулкадер намеревался напасть на американских военнослужащих, а также на гражданских лиц, работающих на военных базах в США. Кроме того, в его планы входило оказание поддержки ИГ.