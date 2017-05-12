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Главы МИД стран - членов Арктического совета приняли "Декларацию Фэрбанкса"

Международная панорама
12 мая, 1:00 UTC+3 ФЭРБАНКС /США/ 12, мая. /ТАСС

В документе подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике"

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© Александр Щербак/ТАСС

ФЭРБАНКС/США/, 12 мая. /ТАСС/. Итоговый документ "Декларацию Фэрбанкса" приняли в четверг министры иностранных дел Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции на проходившем здесь заседании Арктического совета.

В документе форума подчеркивается стремление "сохранять мир, стабильность и конструктивное взаимодействие в Арктике", а также содействовать экономическому развитию коренных народов Севера и предпринимать меры по защиты окружающей среды Арктики".

Участники форума с тревогой отметили серьезные последствия климатических изменений для экологии Арктики и обязались продолжать усилия по оценке влияния этих факторов на морские биоресурсы региона. Они приветствовали вступление в силу "Полярного кодекса", призванного обеспечить безопасность судоходства при соблюдении экологических норм, решили продолжать обсуждение вопроса о безопасной транспортировке грузов в Арктике при участии экспертов Международной морской организации.

В документе подчеркивается необходимость предотвращения угрозы загрязнения арктических акваторий нефтью и мусором, содержится рекомендация провести анализ ситуации, уделяя особое внимание вопросам, касающимся пластиковых отходов.

Экономические программы для Арктики

В разделе, посвященном проблемам экономики региона, отмечена необходимость учитывать интересы коренных жителей Арктики в области обеспечения продовольственной безопасности и развития системы здравоохранения. В целях улучшения системы телекоммуникаций в регионе принято решение создать специальную группу в рамках Арктического совета, которая займется оценкой потребностей жителей северных районов в системах связи.

Рекомендовано добиваться равного доступа к образованию для всех жителей Арктики и содействовать международным усилиям в разработке соответствующих учебных программ.

В декларации отмечается важность координации научных исследований, касающихся климатических изменений, содержится призыв расширить международное сотрудничество в области метеорологии и океанографии.

Разработка стратегического плана действий

"Арктический совет продолжает развиваться и реагировать на открывающиеся новые возможности и новые проблемы", - отмечается в документе. Старшим должностным лицам, представляющим свои страны в Арктическом совете, рекомендовано разработать стратегический план действий и представить его на встрече на уровне глав МИД в 2019 году.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

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