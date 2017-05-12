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Президент Бразилии призвал освободить венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса

Международная панорама
12 мая, 1:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Мишел Темер заявил о необходимости положить конец арестам по политическим соображениям, гарантировать индивидуальную свободу, уважать принцип разделения властей и назначить дату проведения выборов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер встретился в четверг с семьей венесуэльского оппозиционера Леопольдо Лопеса. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы лидера крупнейшей южноамериканской страны.

"Президент (Бразилии) Мишел Темер принял сегодня (11 мая) Антиниэту Лопес и Лилиан Тинтори, мать и супругу Леопольдо Лопеса, лидера венесуэльской оппозиции, который находится в тюрьме с 2014 года", - отмечается в документе. Как сообщили в пресс-службе, глава государства "подтвердил свою поддержку демократии и защите прав человека в Венесуэле", стране, с которой Бразилию связывают "узы братской дружбы". Темер настаивает на необходимости положить конец арестам по политическим соображениям, гарантировать индивидуальную свободу, уважать принцип разделения властей и назначить дату проведения выборов, говорится в заявлении.

"Президент Темер пожелал, чтобы лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в ближайшее время воссоединился со своей семьей в обстановке гармонии и свободы в Венесуэле", - отметили в пресс-службе. Представители бразильского президента добавили, что крупнейшая южноамериканская страна готова оказать Венесуэле гуманитарную помощь.

Лидер венесуэльской партии "Народная воля" Лопес руководил массовыми антиправительственными манифестациями в феврале 2014 года. Итогом нескольких месяцев протестов стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам тюрьмы. Оппозиция считает его политическим заключенным, власти Венесуэлы отвергают подобные заявления.

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Темер, Мишел
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
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