Трамп заявил, что у него нет инвестиций, собственности и бизнес-интересов в России

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет инвестиций, собственности или деловых интересов в России.

В ходе интервью ему был задан вопрос, получал ли он, члены его семьи или его приближенные деньги или кредиты от россиян. "Я направил сенатору Линдси Грэму (республиканец, от штата Южная Каролина - прим. ТАСС) документ, заверенный очень уважаемой юридической фирмой. В нем говорится, что я не имею ничего общего с Россией, у меня нет инвестиций в России, у меня нет собственности в России. Многие люди считают, что у меня есть офисные здания в Москве", - сказал Трамп.

Он заверил, что в этом плане он "полностью соблюдает все требования" предъявляемые к президенту США. "В прошлом году я представил в Избирательную комиссию сотни документов о своей предпринимательской деятельности. Их (документы - прим. ТАСС) мог просмотреть каждый желающий. Я создал замечательную компанию", - отметил президент.

Трамп сказал, что "много лет назад" продал дом состоятельному россиянину, потом проводил конкурс красоты "Мисс Вселенная" в Москве. "Помимо этого, меня ничего не связывает с Россией", - резюмировал глава государства.

Таким образом он прокомментировал высказывания Грэма о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа, который до победы на президентских выборах был крупным частным предпринимателем-миллиардером, какие-то деловые связи с Россией. Свои планы Грэм, являющийся однопартийцем Трампа, изложил в эфире телекомпании CNN.